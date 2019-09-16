الان تتابع أمين عام “أوبك”: السعودية على تواصل معنا وتتعامل بشفافية والأمر لا يستوجب الذعر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، إن السعودية قادرة على مواجهة التحدي الذي يواجهها في أعقاب الهجوم على منشأتي أرامكو.
وأضاف: “المملكة تقول إنها تسعى للتأكد من أن توفير الموارد النفطية المطلوبة عالميًا وذلك من خلال تعويض النقص من احتياطيهم النفطي لذلك فإن الموقف تحت السيطرة وتنتظر تقارير أرامكو”، مشيرًا إلى أن اختلاف جودة النفط هو أمر طبيعي في هذه المواقف والسعودية في تواصل معنا إن كان هناك حالة طوارئ تتطلب المساعدة إلا أن الوضع تحت السيطرة.
وقال “باركيندو”: أنا متواجد في بغداد والحكومة العراقية أكدت التزامها بالاتفاق الذي قامت به قبل عدة أيام ولن يتغير شيء بشأن التزامهم بخفض توفير النفط، وتركيزنا الحالي ينصب على المحافظة على توفير احتياجات النفط للسوق العالمي.
فيما يتعلق بالدعوة لاجتماع “أوبك بلس” أكد “باركيندو”: “حتى الآن لا يتطلب الأمر اجتماعًا عاجلًا لأوبك+ وأرامكو تتواصل معنا وتقدم تقارير بشكل يومي لتحديد حجم الخسائر والمدة لإعادة الوضع لسابق عهده وهم يتعاملون بشفافية كاملة معنا لكن الوضع العام لم يدخل حيز الذعر حتى الآن”.
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