الموجز
شهدت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 / 9 / 2019.
وسجل الدولار الأمريكي نحو 16.3114 جنيه للشراء و16.4114 جنيه للبيع بتراجع قرشين عن تعاملات امس.
في حين بلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 17.9800 جنيه للشراء و18.0968 جنيه للبيع بانخفاض قدرة 11 قرشا، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.2995 جنيه للشراء و20.4174 جنيه للبيع بتراجع قدرة 14 قرشا.
وقد سجل الفرنك السويسري نحو 16.4479 جنيه للشراء و16.5504 جنيه للبيع بانخفاض 4 قروش، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.1227 جنيه للشراء و15.2169 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع جماعي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.