شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يسجل اليوم 71.95 دولار للبرميل و63.34 لغرب تكساس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسعار النفط اليوم، نحو 15%، وذلك على أثر هجمات على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية والتى أدت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام بشكل مؤقت بحوالى 5.7 مليون برميل.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 71.95 دولار للبرميل بمعدل ارتفاع يصل إلى 19% كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من 15% لتسجل 63.34 دولار للبرميل.
وفي هذا الإطار ذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط ستواصل الارتفاع حتى يتم معالجة الأعطال الناتجة عن الهجمات على منشآت النفط بالمملكة العربية السعودية .
وأضافت التقارير العالمية، أن المملكة العربية السعودية تمتلك مخزونا كبيرا في اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا والبحر الكاريبي، حيث إن تلك المخزونات من النفط السعودى ستحافظ على استقرار الأسعار حتى يتم الانتهاء من إصلاح الأعطال بمنشأتى النفط السعوديتين.
كانت هذه تفاصيل خبر خام برنت يسجل اليوم 71.95 دولار للبرميل و63.34 لغرب تكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.