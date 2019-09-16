شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأمريكى: سوق النفط متينة بعد هجوم السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الأمريكى ريك بيري اليوم الاثنين إنه يعتقد أن استجابة سوق النفط للهجوم على منشأتي نفط بالسعودية مطلع هذا الأسبوع ستكون إيجابية.
وقال بيري في كلمة أمام المؤتمر العام السنوى للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رغم جهود إيران الخبيثة، واثقون بشدة من متانة السوق وفي أن استجابتها ستكون إيجابية".
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