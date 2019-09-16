شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.62% خاسراً 92.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5632.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.15% خاسراً 133.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6100.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً 6.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4726.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 159.9 مليون سهم بقيمة 43 مليون دينار كويتى عبر 7285 صفقة.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 5.35%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.08%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%.

وجاء سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.90%، تلاه شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.36%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 9.94%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.80%.