شكرا لقرائتكم خبر عن 8 سفن تصطف لتحميل النفط فى ميناء رأس تنورة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت ريفنتيف للبيانات أن 8 سفن تصطف لتحميل النفط فى "رأس تنورة" بالسعودية، حسبما نقلت قناة "العربية".

وكشفت شركة Rifinitiv لـ"العربية"، أن معدل الصادرات النفطية السعودية من ميناء رأس تنورة و الجعيمة يبلغ 6.4 مليون برميل يوميا إلا أن هذا الرقم تراجع ليبلغ مليونى برميل فقط بعد الهجوم الإرهابى.

وفى هذا السياق، قال مصدران لرويترز اليوم الاثنين، إن شركة أرامكو السعودية أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء هجمات يوم السبت على منشآت نفطية سعودية.

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واستنادا إلى إخطار، أشارت مصادر إلى إبلاغ أرامكو بأن عمليات التحميل جارية، بينما قالت 3 مصادر من شركات تكرير آسيوية كبرى، بينهم أحد المصدرين، لرويترز إن تحميل ناقلاتهم النفطية يمضى بشكل طبيعى اعتبارا من اليوم الاثنين.

يذكر أن أسعار النفط افتتحت تداولات الأسبوع فجر اليوم على مكاسب بـ19%، وهو أعلى ارتفاع منذ عام 1991 .