شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإبداع يدعو رواد تكنولوجيا المستقبل للمشاركة بكأس مصر لتطبيقات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، عن تنظيم وإطلاق مسابقة كأس مصر للتطبيقات Egypt App Cup ، وذلك بالتعاون مع هواوي- تكنولوجيز، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتدعو المسابقة، التي تأتي ضمن برنامج هواوي العالمي "Shining Star" المشاركين من طلاب الجامعات وحديثي التخرج التقدم قبل نهاية شهر سبتمبر الجارى للمسابقة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الأجهزة المحمولة وتطبيقات الأندرويد التي تدعم قطاعات النقل والصحة والسياحة.

وتستهدف المسابقة دعم الشباب المصري في اكتساب الخبرات العملية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إتاحة فرصاً جديدة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية في مجال التكنولوجيا.

وصرح الدكتور حسام عثمان، رئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ونائب رئيس الهيئة بأن المسابقة تسعى للتأثير بشكل إيجابي وفعال على المستقبل العملي للمشاركين في المســـابقة وذلك من خلال تنمية العقول الشابة، وإثراء معرفتهم وقدراتهم الإبداعية.

وأضاف أن المركز يدعو طلبة وخريجي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل خاصة من المسارات التدريبية المتخصصة في تطبيقات المحمول المشاركة في المسابقة للتطبيق العملي لمهاراتهم المكتسبة، للعمل على تطوير حلول مبتكرة وتوفير حلول تكنولوجية عملية للتحديات المجتمعية.

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ومن جانبه، صرح آدم شاو إرسنوج، مدير خدمات المحمول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، بإن "برنامجنا Shining Star يستثمر حاليًا مليار دولار في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، لدعم المطورين لإنشاء نظام مبتكر لتطوير خدمات الهواتف الذكية.

وأضاف أن الشركة تمنح من خلال المسابقة إمكانيات وقدرات أكبر للشباب المصري وتوفر لهم العديد من الخدمات التطويرية، وعيًا بإمكانيات مصر كسوق متنامية خاصة في قطاع التكنولوجيا.

ويدعم برنامج هواوي "Shining Star" النظام البيئي المبتكر بشكل كبير، حيث يربط بين أكثر من 910 ألف مطور حول العالم و100 مليون مستخدم خارج الصين، وتجلب هذه العلاقات والاستثمارات منافع ضخمة للأسواق الدولية وتشجع الأسواق النامية على النمو والازدهار، مما يعزز النظام البيئي في جميع أنحاء العالم.

وعلى هامش مؤتمر مطوري هواوي 2019، الذي انعقد في المدينة الصينية دونجوان في الفترة بين 9 إلى 11 من أغسطس الماضي، أعلنت هواوي عن إطلاق 51 خدمة مفتوحة جديدة، و885 واجهة لبرمجة التطبيقات (APIs)، 14 تطبيق HMS Core Capabilities، إلى جانب أحدث الحسابات من هواوي وتطبيقات المسح الضوئي والخريطة وPush Kits، والتي ستساعد المطورين على تنفيذ أفكارهم بسهولة أكبر.

جدير بالذكر أن برنامج Shining Star سيتيح للمتقدمين لمسابقة App Cup كافة التطبيقات والتقنيات من خلال HUAWEI AppGallery ، متجر التطبيقات الالكترونية الرسمي لهواتف هواوي وأونر الذكية، مما يوفر للمبدعين المنصة المثالية لمشاركة أفكارهم وتطبيقاتهم المبتكرة مع ملايين المستخدمين حول العالم.

وحدد المركز 30 من سبتمبر الجاري كموعد نهائي للتسجيل بالمسابقة وتقديم الأفكار المتميزة وذلك عبر موقع المسابقة.