شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: أرامكو قد تستغرق أشهرا لاستئناف إنتاج النفط بكميات طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان على عمليات أرامكو السعودية اليوم الاثنين إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية "ربما تستغرق أشهرا" وذلك بعد هجمات على منشآت نفط قلصت إنتاج المملكة بأكثر من النصف.

وقال أحد المصدرين "ما زال (الوضع) سيئا".

وأمس الأحد، قال مصدر بقطاع النفط مطلع على آخر التطورات لرويترز إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها، لكنه قد يتعين على أرامكو خفض الصادرات في وقت لاحق إذا استمر التوقف في الإنتاج لفترة طويلة.