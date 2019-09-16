وزارة النفط: العراق يوقع مذكرة تفاهم مع بوسكاليس الهولندية لبناء جزيرة صناعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين إن العراق وقع مذكرة تفاهم مع رويال بوسكاليس الهولندية لإنشاء جزيرة صناعية بهدف تعزيز قدراته النفطية التصديرية والتخزينية. وأضافت الوزارة في بيان أن مشروع الجزيرة الصناعية سيعزز طاقة التصدير بمقدار 3 ملايين برميل يوميا وطاقة تخزين النفط الخام بنحو ستة ملايين برميل يوميا.

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