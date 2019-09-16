شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف الألمانية يلتقى رجال الأعمال.. مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى مساء اليوم رئيس اتحاد الغرف الألمانية بلفيف من رجال الأعمال المصريين فى إطار التواصل الدائم لتعميق العلاقات الاقتصادية.

وستنظم الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، مساء اليوم عشاء عمل يشهده سيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة، وإريك شويتزر رئيس الغرف الاتحادية الألمانية ويان نوتر المدير التنفيذى للغرفة بالقاهرة.

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ويشهد اللقاء لفيف من المهتمين بالإنشاءات والمدن الذكية وعدد من رجال الأعمال من أعضاء الغرفة .

وذكرت الغرفة فى بيان لها أن غرض اللقاء هو تحقيق التواصل الدائم بينها وبين عملائها، وسعيا منها لمناقشة كافة القضايا الهامة على الساحة الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن الغرفة تساهم فى تعميق العلاقات بين رجال الأعمال بين البلدين بجانب تقديم خدمات المشاركة فى المعارض الدولية .