شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتوقع إنتاج 600 ألف طن من الأرز فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة العراقية اليوم الاثنين إنها تتوقع إنتاج 600 ألف طن من الأرز في موسم 2019. وقال حميد النايف المتحدث باسم وزارة الزراعة إن المساحة المزروعة تشمل 645 ألف دونم وهي الأكبر في 20 عاما بفضل وفرة الأمطار. وأضاف أن الرقم قد يغطي 70% من الاحتياطات المحلية. وحظر العراق، وهو مستورد كبير للحبوب في الشرق الأوسط، زراعة الأرز في يونيو 2018 بسبب نقص المياه، لكنه عدل عن قراره في موسم 2019 بعد أمطار وفيرة.

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