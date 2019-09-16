شكرا لقرائتكم خبر عن "الصكوك الخضراء" تعزز النمو الاقتصادى المستدام بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقّع مركز دبى لتطوير الاقتصاد الإسلامى، مذكرة تفاهم مع كل من مركز دبى المالى العالمى، وسوق دبى المالى، ومبادرة سندات المناخ، بهدف تطوير التعاون المشترك لتنمية الصكوك الخضراء، وتفعيل تبادل المعارف والخبرات فى هذا القطاع الحيوى، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام الذى يراعى تحديات التغير المناخى ويحمى الموارد البيئية للكوكب.

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، وتهدف مذكرة التفاهم المبرمة، إلى تعزيز حضور الصكوك الخضراء محلياً وعالمياً، نظراً لأهميتها فى الحفاظ على البيئة والتصدى لتحديات التغير المناخى وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب المساهمة فى وضع معايير واضحة وشفافة لإصدار شهادات الصكوك الخضراء وفق معايير إصدار شهادات سندات المناخ المعتمدة عالمياً.

وكانت "مبادرة سندات المناخ" الدولية ،الهادفة إلى تشجيع استثمارات عالمية لتوفير حلول لتحديات التغير المناخى وضعت معايير حققت إجماعاً دولياً لتنظيم إصدار سندات المناخ وتصنيف الصكوك الخضراء، لما فيه تمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص الأثر البيئى للصكوك التى يستثمرون فيها.

وحالياً تعد شهادة تصنيف سندات المناخ الصادرة عن المبادرة، هى الوحيدة المعترف بها عالمياً لتصنيف الصكوك الخضراء.

وبحسب وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، ارتفعت إصدارات الصكوك الخضراء عالمياً بنسبة 40 فى المئة لتصل إلى 47.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019، وذلك عقب إصدارات مؤسسية قوية. وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن ما قيمته 15.9 مليار دولار من الإصدارات العالمية لهذه الأدوات المالية الهادفة لتمويل مبادرات نوعية متصلة بالتعامل مع التغير المناخى وحماية البيئة أتت على شكل صكوك مؤسسية، وبنسبة الثلث تقريباً، فيما مثلت الإصدارات غير المالية نسبة 17 بالمئة من إجمالى الصكوك الخضراء بقيمة وصلت إلى 8.1 مليار دولار .

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وقال عبدالله العور، المدير التنفيذى لمركز دبى لتطوير الاقتصاد الإسلامى، "يتطلع مركز دبى لتطوير الاقتصاد الإسلامى والشركاء الموقعون على مذكرة التفاهم بشأن الصكوك الخضراء إلى تعزيز الفرص التى تتيحها قطاعات الاقتصاد الإسلامي، خاصة فى مجال التمويل الإسلامي، إلى جانب المساهمة فى زيادة أعداد الشركات المهتمة بالاستثمار فى هذه القطاعات على مستوى العالم، خاصة من منطقة شرق آسيا".

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذى لسلطة مركز دبى المالى العالمى، يعتبر التمويل المستدام جزءاً أساسياً لقيادة مستقبل القطاع المالى فى المنطقة والعالم. يملك مركز دبى المالى العالمى أهدافاً مشتركة مع سوق دبى المالى ومركز دبى لتطوير الاقتصاد الإسلامى لبناء قطاع خدمات مالية قوى ومستدام فى دبى والإمارات والمنطقة ككل.

بدوره، قال حسن السركال، الرئيس التنفيذى للعمليات رئيس قطاع العمليات فى سوق دبى المالي: تكتسب مبادرة الصكوك الخضراء أهمية فائقة فى سياق جهودنا المشتركة لتهيئة بيئة عمل تنظيمية ومعيارية داعمة لتطور الاقتصاد الإسلامي.

من جهته، قال شين كيدنى الرئيس التنفيذى لمبادرة سندات المناخ، إن التوسع فى الصكوك الخضراء مهم للغاية لتمويل التحديات الناجمة عن المناخ والتى نواجهها جميعاً. وهذا الاتفاق يوفر منصة جديدة للتعاون فى مجال الصكوك الخضراء التى تشهد نمواً متزايداً إقليمياً وعالمياً، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.