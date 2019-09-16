شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الحاصلات الزراعية يشيد بقرار الحكومة دفع 10% من متأخرات المصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عبد الحميد دمرداش عضو مجلس النواب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم بسداد 10% من متأخرات المصدرين.

وكشف دمرداش لـ"الخليج 365" أن المساندة التصديرية المتأخرة تصل لنحو 25 مليار جنيه، وهو ما يعنى إنه سيتم تسديد نحو 2.5 مليار جنيه، وهو أمر إيجابى للغاية، مع استكمال آليات السداد التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء مع كل المجالس التصديرية، والتى أعلن خلالها أن التصدير حياة أو موت لمصر.

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وحول الآليات الآخرى للسداد أشار عبد الحميد دمرداش، منها تسويات الضرائب والجمارك وقيمة أراضى صناعية وسندات، موضحا أنه من المهم أن يستفيد من تلك المبادرة الجميع حتى من ينتظم فى سداد الضرائب من خلال خصم القيمة من ضرائب العام المقبل، وليس فقط من الضرائب محل النزاع .

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال تفقده المنطقة الحرة بمدينة نصر، أعلن عن بدء تسويات المتأخرات الخاصة للمصدرين وسيتم البدء بأول شريحة بالصرف بنسبة 10%، وسيتم الصرف على الفور، بجانب الإعلان عن عدد من المبادرات الأخرى بعد قليل بمقر مجلس الوزراء لدعم الصادرات.