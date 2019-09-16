شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: أرامكو السعودية تستبدل النفط على ناقلة إلى الخام الثقيل من الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع إن أرامكو السعودية عدلت نوع الخام المُحمل على ناقلة من المقرر أن تتجه إلى آسيا إلى الخام العربي الثقيل من الخام الخفيف.

وقال المصدر إن من غير الواضح ما سبب التعديل.

كانت شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات قالت الأحد إن جودة الخام العربي الخفيف والخام العربي الخفيف جدا ربما تأثرت بكميات زائدة من كبريتيد الهيدروجين.