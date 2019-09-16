شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 16-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الاثنين 16-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7520 ريال سعودى . دولار أمريكي (USD) دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7520 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي. يورو (EUR) يورو (EUR) 1 يورو = 4.1500 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2410 يورو. جنيه استرليني (GBP) جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.6706 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2141 جنيه استرليني. Advertisements دولار كندي (CAD) دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.8297 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3534 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD) دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.5819 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3873 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY) ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0348 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.7138 ين ياباني.

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