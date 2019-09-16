شكرا لقرائتكم خبر عن شركة لوفتهانزا تحث ركابها بدفع مبالغ إضافية مقابل وقود مستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع الرؤية الإماراتى، أن شركة "لوفتهانزا" الألمانية من أحدث شركات الخطوط الجوية التى سمحت للركاب بالمساهمة فى تكاليف تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن رحلاتهم الجوية على البيئة بدفع مبالغ إضافية مقابل وقود مستدام.

ومنصة كومبنسايد الجديدة التابعة للشركة والمماثلة لخدمات بيئية مقدمة من شركات طيران مماثلة، تسمح للركاب بشراء وقود الكيروسين الذي يحتاجون إليه لرحلتهم الجوية المصنوع من مواد خام مستدامة تنتج كربوناً أقل.

ووسط الوعي البيئي المتزايد بين ركاب الطائرات، تنضم لوفتهانزا لشركات طيران مثل الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه إل إم) والخطوط الجوية السنغافورية اللتين أعلنتا عن جهود لجعل رحلاتهما الجوية أكثر استدامة.

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وتقول لوفتهانزا إن أحدث عروضها من شأنها أن تتيح تقليل 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ثم سوف يستخدم الوقود الحيوي في رحلات لاحقة.

وتضيف الشركة أن الكيروسين الحيوي المستخلص من الموارد المتجددة أغلى أربع مرات حاليا من الوقود الأحفوري.

وبالنسبة للركاب يعنى هذا دفع تكاليف إضافية طوعية بقيمة نحو 45 يورو (50 دولاراً) لرحلة مدتها ساعة بين هامبورج وفرانكفورت على سبيل المثال، حيث يدفع الركاب بالفعل ثلث هذا المبلغ في تكاليف الكيروسين العادي.