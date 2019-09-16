بيتك يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 16-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.40% بما يعادل -17.00 نقطة ، ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخطى مستوى الدعم 693.10 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 520.15 إلى 800.00) ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده كسر مستوى الدعم 693.10 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 660.07 الذي يمثل نسبة 50% منها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 371.00 ومستوى المقاومة 700.00 .
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