أهلي يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 16-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.35% بما يعادل 1.00 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 280.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 299.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 277.00 ومستوى المقاومة 292.00 .
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