أعيان يقلل من مكاسبه – تحليل صباحي – 16-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) في آخر جلساته ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما أجبره على الارتداد قليلاً في نهاية التداولات ، ليقلص من مكاسبه ويغلق على أرباح بلغت نسبته 0.95% بما يعادل 0.50 نقطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 51.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 60.80 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 56.00 .

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