شكرا لقرائتكم خبر عن زين يستقر بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) أدنى سعر له في آخر جلساته عند 522.00 ، وذلك بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليرتد منه ارتفاعاً ويحاول تصريف هذا التشبع البيع ، ويقلص من خسائره تلك مغلقاً على انخفاض جديد بلغت نسبته -0.37% بما يعادل -2.00 نقطة ، ليستقر السهم بهذا الإغلاق أدنى مستوى 538.82 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 435.00 إلى 603.00) ، وسط استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 538.82 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 519.00 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 519.00 ومستوى المقاومة 546.00 .