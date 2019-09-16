شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي - 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ليستند إلى مستوى الدعم 20.95 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 78.6% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.95 إلى 28.25) ، وذلك تزامناً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي على اثر ثبات هذا المستوى ، ليرتد منه ارتفاعاً ويحول تلك الخسائر إلى أرباح في نهاية التداولات ، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.28% بما يعادل 0.06 ريال ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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رغم صعود السهم الأخير إلا أنه مازال يعاني من الضغوط السلبية ، فلهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 20.95 استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.95 ومستوى المقاومة 22.32 .