- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي - 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند بذلك إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي ومعاودة الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.67% بما يعادل -0.32 ريال .
لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 11.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.10 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.30 ومستوى المقاومة 12.10 .
كانت هذه تفاصيل خبر دار الأركان يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي - 16-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.