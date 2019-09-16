شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستند لخط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي - 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند بذلك إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي ومعاودة الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.67% بما يعادل -0.32 ريال .

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لهذا نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 11.30 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 12.10 استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.30 ومستوى المقاومة 12.10 .