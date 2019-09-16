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شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يعوض كثيراً من خسائره – تحليل صباحي – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الراجحي (1120) على انخفاض جديد في آخر جلساته ، وذلك بعدما سجل أدنى سعر خلال تلك الجلسة عند 56.80 ، ليرتد منه ارتفاعاً ويقلص من تلك الخسائر ، مغلقاً على انخفاض بلغت نسبته -1.17% بما يعادل -0.70 ريال ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 60.81 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 50.86 إلى 76.90) ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
توقعاتنا تظل كما هي بانخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 56.43 الذي يمثل نسبة 78.6% منها ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 60.81 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.43 ومستوى المقاومة 60.81 .
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