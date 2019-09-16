- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت نجران (3002) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل أدنى سعر له في آخر جلساته عند 8.86 ، وارتد منه ارتفاعاً ليقلص كثيراً من خسائره ، ليغلق على هبوط بلغت نسبته -1.09% بما يعادل -0.10 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها ، في ظل محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، فالسهم مازال يتحرك بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط والقصير ، ويتداول أعلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 9.24 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9.65 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.81 ومستوى المقاومة 9.40 .
كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت نجران يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 16-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.