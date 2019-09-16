شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت نجران (3002) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليسجل أدنى سعر له في آخر جلساته عند 8.86 ، وارتد منه ارتفاعاً ليقلص كثيراً من خسائره ، ليغلق على هبوط بلغت نسبته -1.09% بما يعادل -0.10 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها ، في ظل محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، فالسهم مازال يتحرك بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط والقصير ، ويتداول أعلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 9.24 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9.65 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.81 ومستوى المقاومة 9.40 .