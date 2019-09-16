شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -4.22% بما يعادل -0.82 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ، مع تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما يشكل ضغطاً مضاعفاً على تداولاته القادمة ، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 19.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.82 ومستوى المقاومة 19.52 .