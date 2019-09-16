- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم التصنيع (2060) على انخفاض جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.69% بما يعادل -0.22 ريال ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ذو درجة انحدار قوية نسبياً ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويأتي ذلك في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.42 ، ليستهدف مستوى الدعم 12.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.42 .
كانت هذه تفاصيل خبر التصنيع يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 16-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.