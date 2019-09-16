شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم التصنيع (2060) على انخفاض جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.69% بما يعادل -0.22 ريال ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ذو درجة انحدار قوية نسبياً ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويأتي ذلك في ظل وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.42 ، ليستهدف مستوى الدعم 12.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.42 .