شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% بسبب الاضطرابات العالمية فى سوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين، بنيويورك وسط هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة، فى ظل اضطرابات سوق النفط العالمى بعد الهجوم على منشآت نفط سعودية، وسط تزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، وتفاقم حدة التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الذهب للبيع الفورى بنسبة 1.27% ليصل إلى 1507.40 دولار للأوقية، وأضافت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.83%، ليصل إلى 1512.1 دولار.

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وفى ظل لجوء المستثمرين إلى المعدن النفيس - باعتباره ملاذًا آمنا - ارتفعت أسعار الفضة التى ينظر لها المستثمرون باعتبارها ملاذًا آمنًا أيضًا، حيث صعدت الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 2.96%، لتصل إلى 17.94 دولار للأوقية.

وسجل قطاع المعادن تلك المكاسب بعد أن أغلقت المملكة العربية السعودية السبت الماضى نصف إنتاجها من النفط، وذلك بعد تعرضها لهجوم من ميليشيات الحوثيين، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإغلاق على حوالى 5.7 مليون برميل من إنتاج الخام يوميًا، وهو ما يُقارب 5% من إنتاج النفط اليومى فى العالم.