شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع صادرات مصر لـ15.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 15.2 مليار دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، التى بلغت قيمة الصادرات المصرية خلالها، 14.9 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 2%.

وأوضحت البيانات والواردة ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء للفترة من يناير – يونيو 2019، أن صادرات الوقود، جاءت من أبرز السلع المصرية التى ارتفع حجم تصديرها خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، حيث بلغت قيمة صادراته 3.4 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضى.

وأشارت البيانات الإحصائية إلى أنه من ضمن السلع المصرية التى ارتفع حجم تصديرها، جاءت السلع تامة الصنع، كالملابس والأحذية والخضر والفاكهة والسجاد وغيرها، حيث بلغت قيمة صادرات تلك السلع نحو 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 6.5 مليار دولار فى النصف المماثل من العام الماضى.

وعلى مستوى الواردات، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، أن حجم الواردات المصرية خلال النصف الأول من العام الجارى، بلغ 38.9 مليار دولار، مرتفعة قليلا عن حجم الواردات فى الفترة المماثلة من العام الماضى، والتى كانت قيمتها قد سجلت 38.7 مليار دولار.

وأوضحت البيانات، أن السلع الاستهلاكية كاللحوم والأسماك والألبان ومستحضرات التنظيف وغيرها، من أكثر السلع المستوردة التى تسببت فى الارتفاع الطفيف فى واردات مصر خلال الفترة المشار إليها من العام الحالى، حيث بلغ حجم استيرادها 7.3 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

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