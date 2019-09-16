شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: انخفاض الأسعار فى الأسواق نتيجة زيادة الإنتاج المحلى وتراجع الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن تشهد تراجعا في الأسواق منذ فترة ما قبل عيد الأضحى وحتى الآن، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن وصلت في بعض الأحيان إلى 16 جنيها للكيلو وهو أقل سعر وصلت له هذا العام.

وأضاف السيد في تصريح لليوم السابع أن هناك انخفاضا وتراجعا في الطلب على الدواجن وهو ما جعل الأسعار متراجعة، هذا إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي للدواجن في مصر بشكل عام، حيث تخطي الإنتاج مليار دجاجة سنويا، و13 مليار بيضة سنويا وهو ما ساهم في زيادة المعروض وبالتالي أدت إلى انخفاض في الأسعار.

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وتساءل السيد كيف تكون أسعار الدواجن الحية متراجعة بهذا الشكل ونراها تباع في المطاعم متخطية الـ80 جنيها ولذلك يجب أن يكون هناك متابعة للأسعار بشكل مستمر وتشديد الرقابة للحفاظ على حقوق المستهلك، مطالبا المستهلكين باستغلال فرصة تراجع أسعار الدواجن في هذه الفترة بتخزين كميات تكفى في الفترات التي تشهد ارتفاع الأسعار.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الفرق بين سعر الدواجن من المزرعة وحتى أن تصل إلى المستهلك لابد وألا يتخطى حاجز 5 جنيهات في الكيلو، مشيرا إلى أن سعر الكيلو من المزرعة إذا كان 17 جنيها يجب ألا يتخطى السعر للمستهلك 22 جنيها وهي أقصى تكلفة أو مصروفات إضافية على الأسعار.