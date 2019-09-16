الان تتابع وزير الطاقة الإماراتي: هناك طاقة إنتاجية ستستخدم كرد فعل فوري على حادث أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:54 ص, 16 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 فائضة وبكميات كبيرة ابوظبي- الخليج 365: قال وزير الطاقة الإماراتي أن هناك طاقة إنتاجية فائضة وكميات يمكن أن تستخدم كرد فعل فوري على حادث أرامكو السعودية

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتي: هناك طاقة إنتاجية ستستخدم كرد فعل فوري على حادث أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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