تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 16-9-2019 استقرارا طبقا للأسعار المعلنة بسوق العبور.
واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ما بين 24 – 27 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 19-23 جنبها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
وشهد سعر كيلو البورى استقرارا بين 25- 50 جنيها، وسعر قشر البياض والبياض البلدى ما بين 50 – 66 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، والجمبرى بجميع أحجامه بين 90 – 470 جنيها.
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