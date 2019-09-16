شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطرح مناقصة لمقايضة 100 ألف طن من القمح الصلد بقمح طحين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الاثنين إن سوريا طرحت مناقصة عالمية لمبادلة 100 ألف طن من القمح السورى الصلد بمئة ألف طن من قمح الطحين اللين من مصدر وحيد هو روسيا.
وقال التجار إن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة إلى المؤسسة السورية العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب هو غدا الثلاثاء.
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