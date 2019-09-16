التخطيط: الدولة توجه اهتماما خاصا ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإدارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التخطيط، ندوة تعريفية لطلاب الدفعة الثامنة من برنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإدارى للدولة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط وفرع المدرسة العليا للعلوم الإدارية التطبيقية (اسلسكا) بمصر، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى وعدد من قيادات الوزارة.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التخطيط فى بيان لها اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية توجه اهتمام خاص ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري وغيره من برامج التدريب، مضيفة أن هناك توجها بأن تغطى برامج التدريب كل الوزارات والمحافظات المصرية في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة علي مستوى المحافظات والأقاليم المصرية.

وأضافت الوزارة أن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة للاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات، مشيرة إلي أن تلك الخطة تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، خاصة القيادات الوسطي بالجهاز الإدارى ممن سيتولون بدورهم القيادة في الفترات القادمة، لذا فإن هناك استثمار كبير في تلك الفئة، مؤكدة أن البرامج التدريبية لبناء وتنمية القدرات تتم علي أعلي مستوى ومع أحسن المؤسسات المحلية والدولية.

ومن جانبها أشارت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، إلى الخطة الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والتى وضعتها الحكومة المصرية، مؤكدة أن البرامج التدريبية بناء وتنمية القدرات جاءت كمحور رئيس في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري إلى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية وتشمل الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وميكنة وتطوير المعاملات والخدمات الحكومية فضلًا عن محور إنشاء قواعد البيانات وتعزيز علاقة المواطن مع الدولة، مشيرة إلي أن الدولة تعمل علي تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة.

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جانب من الندوة

وأوضحت "لبيب" أن برنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإداري للدولة للحصول علي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية يأتى تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط وجامعة اسلسكا مصر لتأهيل عدد 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة للحصول علي شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال الحكومية، مؤكدة أنه برنامج متكامل يهدف إلي العمل علي تحول كامل في الشخصية عن طريق برامج تدريبة ومهارات شخصية، مثل بناء فريق العمل ومهارات العرض وغيرها.

يذكر أن وزارة التخطيط، كانت قد خاطبت جميع الوزارات والمحافظات لترشيح الكوادر العاملة بها لبرنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، كما تم مد فترة البرنامج إلي عام 2021 بدلا من 2020 حتى تتاح الفرصة لتدريب وتأهيل عدد أكبر من شباب الجهاز الإداري، وذلك ضمن مبادرة تأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة بمصر.