شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات البريطانية بمصر ترتفع إلى 47.4 مليار دولار من خلال 1816 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالدكتور أندرو موريسون، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، خلال زيارته لمصر، بحضور السير جيفرى أدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة والسفير رضا بيبرس، المشرف علي القطاع الأوروبى بالوزارة.

وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات البريطانية فى مصر فى ظل كونها أكبر الدول المستثمرة فى مصر، والتي وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، وناقش الجانبان التعاون فى تمويل المشروعات التنموية خاصة فى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برامج التعليم ومبادرات الرعاية الصحية، اضافة إلى التعاون المستقبلي مع بريطانيا في قطاع النقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر.

وأكدت الوزارة، أهمية زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر لتشمل مجالات متنوعة، مثل التعليم والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والنقل، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

Advertisements

وتطرق الاجتماع، إلى استعدادات بريطانيا لاستضافة مؤتمر الاستثمار في أفريقيا يناير 2020، والتعاون مع مصر فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الأفريقى، وفى هذا الإطار، دعت الوزيرة، الوزير البريطانى إلى المشاركة فى مؤتمر افريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019.

وخلال الاجتماع، أكد وزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، أن بريطانيا سقوم بدعم مصر بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، وهو ما يعد توسعًا وتمديدًا لمدة أربعة سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني، وسيعزز هذا من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلًا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وقال الدكتور أندرو موريسون، إن مصر دولة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، ويسرني أن أعلن عن تمديد برنامجنا الممتاز مع البنك الدولي، وفي ظل الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، فإن هذا التمديد يعكس التزامنا في دعم مصر من خلال تطبيق الإصلاحات الناجحة وبناء اقتصاد قوي.

وأكد السير جيفري آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، أن التعاون مع مصر في ازدياد مستمر، وسيجدد هذا البرنامج تعهد بريطانيا بالاستثمار في مستقبل مصر لدعم أولويات التنمية.