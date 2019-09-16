شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفاصوليا لـ20 جنيها.. والطماطم تبدأ من 4.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 16-9-2019 تراجع في أسعار الفاصوليا مع ارتفاع في أسعار الطماطم. Advertisements وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن ارتفاع أسعار الطماطم يأتي بسبب فاصل العروات إضافة لمرور المحصول الصيفي بـ3 موجات حارة أدى إلى انخفاض المحصول خلال تلك الفترة مما أدى لارتفاع أسعارها لتتراوح بين 4.5 - 6.75 جنيها للكيلو. وأضاف النجيب في تصريح لليوم السابع أن أسعار الفاصوليا تراجعت لتتراوح بين 20- 27 جنيها، مشيرا إلى أنها ستتراجع خلال الأيام المقبلة، وتابع: أسعار باقي الأصناف في السوق مستقرة، حيث استقر سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه، فيما تراوح سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 9 – 17 جنبها، والخيار ما بين 1.5 – 7 جنيهات للكيلو، استقرت أسعار الليمون وتراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار الفاصوليا لـ20 جنيها.. والطماطم تبدأ من 4.5 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.