شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط الهندية: أرامكو أكدت عدم حدوث أى نقص فى الإمدادات لشركات الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط الهندية اليوم الاثنين، إن أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت شركات التكرير الهندية أنه لن يكون هناك نقص فى الإمدادات، وذلك بعد هجمات على منشآت نفط خام سعودية يوم السبت. وأضافت الوزارة أنها تراقب الوضع عن كثب وأنها تجري محادثات مع شركات تكرير هندية وأرامكو السعودية. والسعودية أكبر مورد نفط للهند بعد العراق. وفي الفترة من يناير إلى يوليو، وردت 788 ألفا و200 برميل يوميا من النفط إلى الهند.

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