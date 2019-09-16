شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة التمويل الإفريقية تنتهي من تسهيلات مبدئية بالين الياباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC أو المؤسسة)، مؤسسة التمويل والتنمية متعددة الأطراف في دول إفريقيا، عن الانتهاء من تأمين قرض مشترك بقيمة 233 مليون دولار أمريكي ومليار ين ياباني مع بنك MUFG المحدود ومؤسسة Sumitomo Mitsui المصرفية SMBC، اللذين يعملان كجهة ترتيب وتسهيل للقرض؛ حيث سيقوم بنك MUFG بدور وكيل التسهيلات وSMBC بدور وكيل التوثيق.

وتعد هذه التسهيلات، التي تتكون من شريحتين (الشريحة A بالدولار الأمريكي والشريحة B بالين الياباني) التي تمتد لمدة ثلاث سنوات لكلا الشريحتين (وتستلزم بعد ذلك السداد الفوري)، هي أول تسهيلات من نوعها بالعملة اليابانية التي تحصل عليها مؤسسة التمويل الإفريقية، وهي خطوة مهمة حيث تقوم المؤسسة ببناء تحالف واسع من المستثمرين لتنويع تمويلاتها والسماح للمؤسسات من جميع أنحاء العالم بالمشاركة في تنمية إفريقيا.

وتم قبول توفير التسهيلات بشكل كبير جداً في سوق القروض والتسهيلات اليابانية مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد المساهمين والمشاركين فيها، ويعد هذا القرض هو أكبر تسهيل من نوعه لمؤسسة إفريقية؛ حيث تم التوقيع عليه في السادس من سبتمبر 2019 والتزم ثمانية من المقرضين اليابانيين بالمشاركة فيه. وتم إطلاق التسهيل بقيمة مبدئية 150 مليون دولار أمريكي في الجمعية العمومية في 23 يوليو 2019.

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وسيتم استخدام التسهيلات للأغراض العامة للمؤسسات وفقًا لاتفاقية تأسيس وميثاق مؤسسة التمويل الإفريقية.

وفي هذا الإطار، علق سمايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: "إن الاهتمام الكبير للسوق الياباني بالمشاركة في إستراتيجية النمو الإفريقي المحددة بوضوح من قِبل مؤسسة التمويل الإفريقية يتجلى في المجموعة الكبيرة من المقرضين الذين دعموا القرض المشترك، مضيفاً أن نجاح عرض القرض هو بمثابة شهادة على قدرة المؤسسة على تنويع مصادر التمويل لديها؛ حيث نبني ائتلافًا من المستثمرين لدعم مهمتنا المتمثلة في تقديم حلول لعجز البنية التحتية في إفريقيا، كما يبزر أساسياتنا القوية كمؤسسة استثمارية ذات مستوًى متميز."

وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الإفريقية(AFC) أعلنت منذ عامين عن استثمار 25 مليون دولار في شركة الكربون القابضة المصرية المحدودة للبتروكيماويات والعاملة في المقام الأول بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وتقوم بتصدير المواد الخام والمنتجات النهائية.