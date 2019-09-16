شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة بأسعار النفط اليوم وخام برنت يسجل 71.95 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم ارتفاعا كبير بالوصول إلى أعلى معدلات لها منذ أربعة أشهر، حيث ارتفع خام برنت بنحو 19% مسجلا 71.95 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 15% مسجلا 63.34 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن، الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط اليوم في بداية التعاملات، جاء نتيجة انخفاض امدادات النفط في العالم بحوالي 5% وذلك بعد هجوم على منشأتين للنفط بالمملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط بالعالم حيث قامت شركة أرامكو السعودية بخفظ إنتاجها بنحو 5.7 مليون برميل يوميا.

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وأضافت التقارير الإعلامية العالمية، بأن ارتفاع أسعار النفط قد يستمر لمدة شهر قادم حتي يتم استعادة المنشآت النفط السعوديتان للعمل بصورة كاملة مرة أخري .

وأشارت التقارير الإعلامية العالمية بأن صادرات النفط السعودية ستستمر، كما هي خلال الأسبوع الجاري وذلك بفضل الاستعانة بالمخزونات المودعة فى منشآت التخزين الكبيرة.

وتسبب الهجوم على منشأتى نفط سعوديتين يوم السبت الماضي فى توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة، أو ما يزيد على 5% من الإمدادات العالمية.