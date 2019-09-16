شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.88% رابحا 68.48 نقطة ليصل إلى مستوى 7817.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.37% رابحا 13.73 نقطة ليصل إلى مستوى 3681.66 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.3 مليون سهم بقيمة 565 مليون ريال، وارتفعت أسهم 132 شركة، فيما تراجعت 25 شركة.
وارتفع 20 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.93%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.70%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%.
وجاء سهم "الأهلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.41%، ثم أسيج بنسبة 4.16%، ثم الزامل للصناعة بنسبة 3.54%، فيما تصدر سهم "ينساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 0.76% ثم الاستثمار بنسبة 0.65%، ثم جاكو بنسبة 0.57%.
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