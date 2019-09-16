وزير الطاقة الروسى: الهجوم على منشآت أرامكو قد يؤثر على أمن الطاقة العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن الهجوم على منشآت شركة النفط السعودية "أرامكو" قد يؤثر على أمن الطاقة العالمى.
ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن نوفاك قوله إنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، بعد الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، مؤكدا أن هناك ما يكفى من النفط فى المخزونات التجارية فى جميع أنحاء العالم لتغطية النقص فى الإمدادات من المملكة.
يأتى هذا فى وقت صرح فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتى نفط فى السعودية لكنها تنتظر تقييم الرياض للحادث، وكيفية التعامل معه.
وكان معملان تابعان لشركة "أرامكو" السعودية قد تعرضا فجر أمس الأول السبت لهجوم تسبب فى توقف 50% من إنتاج الشركة.
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