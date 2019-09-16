النفط الهندية: أرامكو السعودية أكدت عدم حدوث أي نقص في الإمدادات

جدة - عمرو شويل نيودلهي -الخليج 365:

قالت وزارة النفط الهندية اليوم الاثنين إن أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أبلغت شركات التكرير الهندية أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات،وذلك بعد هجمات على منشآت نفط خام سعودية يوم السبت.

وأضافت الوزارة أنها تراقب الوضع عن كثب وأنها تجري محادثات مع شركات تكرير هندية وأرامكو السعودية.

والسعودية أكبر مورد نفط للهند بعد العراق. وفي الفترة من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز، وردت 788 ألفا و200 برميل يوميا من

النفط إلى الهند.