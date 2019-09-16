شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: سداد فاتورة التليفون تتصدر تعاملات القطاع الخاص مع الحكومة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقرير لها بشأن مجالات التعامل مع الحكومة الإلكترونية، بأن دفع فاتورة التليفون فى المرتبة الأولى بين مجالات تعامل منشآت القطاع الخاص مع الحكومة الإلكترونية بنسبة 19.1%، بينما وصلت خدمات المرور نحو 11.1%، وجاءت خدمات حجز التذاكر 7.8%، وبوابة مشتريات الحكومة بأقل نسبة وصلت إلى 2.1%.

وبلغت نسبة منشات القطاع الخاص التى تتعامل مع الحكومة الإلكترونية نحو 21.7% بينما بلغت نسبة تلك المنشآت بيعا نحو 7% وشراء 6%.



