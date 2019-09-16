سيف السويدي: لا قيود أمام الأجانب في معظم أنشطة «الطيران المدني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

تستهدف الهيئة العامة للطيران المدني من خلال القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران 2020، إيجاد منصة تجمع المستثمرين والممولين والخبراء في مجال الطيران المدني، لعرض الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها القطاع على مستوى العالم، وليس فقط في دولة الإمارات، وذلك لمساعدة الدول على تحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذا القطاع الحيوي، وذلك وفقاً لسيف السويدي مدير عام الهيئة.

أضاف السويدي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في فندق أرماني بدبي أمس، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من فعاليات القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران 2020 أن الهيئة العامة للطيران المدني ودوائر الطيران منفتحة لمناقشة أي فرصة استثمارية يطرحها المستثمر الأجنبي في دولة الإمارات. موضحاً أن الجميع يعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الطيران.

ولفت إلى أن أنه لا توجد تحديات وقيود تعيق دخول المستثمر الأجنبي في معظم الأنشطة في قطاع الطيران المدني في ظل المنظومة القانونية والتشريعية الحالية، موضحاً أن المطارات المحلية لديها مناطق حرة، تحتضن استثمارات أجنبية متعددة في قطاع الطيران.

وقال إن الهيئة تتوقع حضوراً مضاعفاً للمشاركين في القمة العالمية للاستثمار، بنحو 1200 مشاركة وأكثر من 80 شركة دولية وحضور العديد من وزراء القطاع، إضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية وبيوت التمويل شركات الخبرة والقانون وكل جهة لها صلة بالحدث قياساً بالدورة الأولى التي انعقدت العام الماضي في دبي.

وأوضح أن الهدف من القمة ليس خدمة قطاع الطيران في الإمارات، بل خدمة الإمارات للقطاع عالمياً فالقمة تعد الأولى من نوعها في العالم وتهدف لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الطيران المدني.

ولفت إلى أن القطاع الخاص ما يزال متردداً في دخول قطاع الطيران ونحاول من خلال القمة توعية المستثمرين بأهمية الحضور في القطاع، الذي يوفر فرصاً مهمة للاستثمار من خلال ورش العمل التثقيفية التي ستعقد خلال القمة

وقال السويدي إن الهيئة على مدار سنوات حققت تقدماً ملحوظاً في قطاع الطيران من خلال تبنيها أحدث المبادرات وإنجازها العديد من المشاريع الجديدة والابتكارية محققة بذلك نتائج متميزة، ومنها تحديث برامج مركز التحكم في حركة الطيران، ومعدات الرادار وتأسيس المرافق الجديدة لخدمة النمو المتعاظم بقطاع الطيران في الدولة

وتنظم الهيئة العامة للطيران المدني فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران 2020، خلال الفترة الممتدة بين 27 إلى 29 يناير المقبل، تحت شعار «تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار» في قاعات مدينة جميرا بدبي، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب بين مسؤولي وخبراء صناعة النقل الجوي على مستوى العالم وعقد الشراكات التي تدعم الاستثمار في قطاع الطيران.

وقالت نادية المازمي رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران:«نجحت القمة في دورتها السابقة بعرض وتقديم 50 مشروعاً استثمارياً تجاوز حجمها ال 200 مليار دولار، كما شهدت مشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، و828 مشاركاً، منهم 80 متحدثاً، و8 وزراء دول، و120 مستثمراً و35 شركة ناشئة و387 منظمة دولية».

وأضافت المازمي أن القمة تشمل ورش عمل تندرج تحت ثلاثة مستويات رئيسية، يضم كل مستوى 7 ورش عمل مختلفة، منها ورش عمل لتمويل الطيران، ولتمويل مشاريع المطارات وتقنيات تمويل المشاريع. وصممت هذه الورش بدقة، بحيث ينطلق خبراء استثمار الطيران من الدرجة الأولى بمشاريع تعرض أفضل ممارسات الاستثمار، أمام المستثمرين ومديري تمويل المشاريع.



التباطؤ العالمي ينعكس على أداء القطاع

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عن أداء قطاع الطيران في دولة الإمارات، لفت السويدي إلى أن قطاع الطيران في دبي يرتبط بشكل وثيق مع الاقتصاد العالمي، وخاصة أن السوق العالمي يشكل 60% من قطاع الطيران في الإمارات، ولذلك التباطؤ العالمي ينعكس على أداء القطاع، موضحاً أن التحديات تأتي من الخارج بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه على الرغم من صغر حجم المساحة الجغرافية للدولة، إلا أنها تخدم سوقاً كبيراً من الطيران، كما أننا نعمل على المحافظة على نمو أعداد المسافرين، ومن المتوقع أن يشهد العام القادم نمواً أكبر بالتزامن مع فعاليات إكسبو 2020 دبي.



«الهيئة»: ننتظر ما ستقدمه «بوينج» من تحديثات



قال سيف السويدي إنه لا يتوقع عودة طائرة بوينج 737 ماكس للتشغيل قبل نهاية هذا العام، مشيراً إلى أن الهيئة تنتظر ما ستقدمه شركة بوينج من تحديثات، وسيتم تقييمها من أجل التأكد من الإجراءات لضمان سلامة عودتها إلى الأجواء. وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية عودة الطائرة إلى التحليق وتعيد شركات الطيران تشغيلها خلال الربع الأخير من العام الجاري.