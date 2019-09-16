همس الأسواق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع بداية الموسم تتسارع وتيرة العمل، وتعود دوائر المهام للاتساع. هذا الموسم ليس ككل موسم، فالمطلوب أكثر وأكبر، والتوجيه واضح من رأس العمل الحكومي، والميدان هو الحكم، لا الغرف المغلقة. القطاع الخاص بدوره معني بما في الميدان، ونصيبه من التوجيه لا يقل عن شريكه القطاع الحكومي. الأولى في هذا المرحلة وضع الإصبع على الجرح، والذهاب مباشرة إلى الجوهر لا أن نتوقف عند القشور. اقتصاد الإمارات كبير وواسع ولا تقف حدوده عند المنافذ الحدودية، وكما هو يتأثر بمحيطه وبالعالم، فإن له تأثيره في محيطه وفي أسواق عالمية. وعلى من بيده مفاتيح الحل والربط أن يفتح خزائن المبادرات والحلول في وجه التحديات بجرأة والعمل في الميدان لا أن يخبئ الرأس كالنعام. الواجب البدء فوراً بالمعالجات من منطلق المسؤولية الوطنية بالسعي وبالعلم وبهدوء لا بحرف البوصلة وكأن مشكلة هنا أو هناك هي أزمة كبرى. اقتصاد الإمارات أكبر بكثير من شركة متعثرة أو سوق متراجعة - طبعاً لا يجوز التقليل من أهمية البحث في كل مفصل ومسبباته الحقيقية ظاهرة كانت أم خفية. إلى العمل.