«قطاع تنظيم الإيجارات» أساس بيئة الاستثمار العقاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

يحتل قطاع الإيجارات في السوق المحلي بدبي، شريحة كبيرة مؤثرة وأساسية في مناخ البيئة الاستثمارية العقارية في الإمارة، ما يتطلب المتابعة والتنظيم المستمرين من الجهات الحكومية المعنية لتعزيز كفاءة الأداء والنهوض بهذا القطاع إلى مستويات متقدمة تنفذ وتطبق رؤية القيادة الرشيدة.

ويأتي إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للقانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن «مؤسّسة التنظيم العقاري»، في إطار متابعة تفعيل التوجيهات التي اطلقها سموه لجميع الأطراف في القطاع العقاري، والإيجارات في هذا الخصوص، وتخصيص إدارة مستقلة تحت مظلة «دائرة الأراضي والأملاك» تحت مسمى «قطاع تنظيم الإيجارات».

وأفادت مصادر عقارية بأن الصلاحيات التي تتمتع بها «مؤسّسة التنظيم العقاري» وفق القانون الجديد تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة لتنمية القطاع العقاري. ولفتت إلى أن إصدار النسخة الجديدة من هذا القانون يهدف إلى إعداد القطاع لحقبة متجددة من النمو المستدام، حيث تستعد الإمارة للشروع في مرحلة مقبلة من نهضتها ومسيرتها التنموية التي ستحملها إلى ميادين جديدة من الأنشطة لتنويع دخلها، والتأكيد على جدارته.

ولقي قرار صاحب السمو ترحيباً من الأوساط العقارية، حيث قال هشام عبدالله القاسم - الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، إن القانون رقم (4) لسنة 2019 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن «مؤسّسة التنظيم العقاري»، يمثل تعزيزاً للنجاحات التي حققتها هذه المؤسسة منذ إنشائها في العام 2007.

وأضاف، لقد أسهمت المؤسسة منذ ذلك الوقت في ترسيخ الشفافية في القطاع، وسجّلت دبي سبقاً في محيطها لبث الطمأنينة في نفوس كل الأطراف بين المطورين والمستثمرين، كما أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، ووضعت عقارات دبي على قائمة أفضل الخيارات أمام رؤوس الأموال العالمية التي تبحث عن ملاذات آمنة. ويتضح من خلال القفزات النوعية في أحجام التصرفات العقارية وفق التقارير الدورية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تكشف عن زيادات مستمرة كل عام، واستقطاب شرائح متنوعة لم يكن لها وجود على الخريطة الاستثمارية العقارية، خاصة أن المؤسسة عملت عن كثب مع كبار المطورين لتلبية مختلف أشكال الطلب في السوق.

وجاء القانون الجديد معززاً بأبعاد إضافية مهمة، ومنها إفساح المجال أمام المواطنين الإماراتيين لممارسة مختلف الأنشطة العقارية، بما يسهم في ترسيخ المبادئ والأخلاقيات في هذا القطاع. ومع أن المؤسسة نجحت في تحصين عقارات دبي من الممارسات غير المسؤولة، وعملت على خفض التجاوزات إلى حد كبير، يؤكد القانون بنسخته الجديدة اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة شؤونه، والوصول به إلى أعلى مراتب الكمال.

الدور المحوري

من جانبه، قال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري، إن الصلاحيات التي تتمتع بها «مؤسّسة التنظيم العقاري» وفق القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة لتنمية القطاع العقاري.

وأضاف، لقد كان نجاح المؤسسة في مهمتها واضحاً على المناخ الاستثماري العام في الإمارة، بعد أن قدمت نموذجاً تحتذي به الأسواق الأخرى، وساعدت على إبراز مكانة الإمارة على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية. وكان من الطبيعي أن نحرص، نحن المطورين، على التناغم التام مع هذا القانون، إيماناً منا بدوره الحيوي وفوائده المتعددة التي تعود على كل الأطراف. وجاءت النسخة الجديدة من هذا القانون بهدف إعداد القطاع لحقبة متجددة من النمو المستدام، حيث تستعد الإمارة للشروع بمرحلة مقبلة من نهضتها ومسيرتها التنموية التي ستحملها إلى ميادين جديدة من الأنشطة لتنويع دخلها والتأكيد على جدارتها.