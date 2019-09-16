الإمارات تطلق برنامج مسرعات لتكنولوجيا «بلوك تشين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات برنامج مسرعات التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، بمشاركة مجموعة من المتخصصين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص ومزودي حلول تكنولوجيا «بلوك تشين»، وذلك بمقر المركز في منطقة 2071.

وتأتي المبادرة في إطار جهود تنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبني تكنولوجيا «بلوك تشين» على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية بالتركيز على أربعة محاور تتمثل في تحقيق السعادة وتعزيز جودة حياة المجتمع، ورفع مستوى الكفاءة الحكومية، وتطوير السياسات والتشريعات، وترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في استخدامات تكنولوجيا التعاملات الرقمية «بلوك تشين». ويهدف البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى توفير منصة لاختبار أطُر حوكمة تكنولوجيا «بلوك تشين» وتطوير البنية التحتية والتشريعات واللوائح التنظيمية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الناشئ.