الأسهم تقاوم «البيع النفسي» وتحتفظ بمستويات جيدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

طغى اللون الأحمر على تداولات الأسهم المحلية في مستهل تداولات الأسبوع، بفعل التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، والتي تراجعت بسوق دبي 0.64%، و«أبوظبي» 0.44%، فيما لم ينجرف المستثمرون لعمليات بيع قوية «البيع النفسي»، الأمر الذي أبقى المؤشرات العامة في السوقين عند مستويات فنية جيدة. وحافظت المؤسسات على مراكزها الشرائية، لاسيما في سوق دبي، على وقع مشتريات ضعيفة بلغت 547 ألف درهم كمحصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل بأبوظبي ب1.2 مليون كمحصلة بيع فقط.

وصلت سيولة السوقين إلى 232.4 مليون درهم، منها 146.7 مليون درهم في دبي، و85.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 156.4 مليون سهم، توزعت بواقع 116 مليون سهم في دبي، و40.4 مليون سهم في أبوظبي.

ونزل مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.64% عند مستوى 2869.84 نقطة، متأثراً بنزول أسهم البنوك والعقار والنقل والسلع والاتصالات.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.43% مع انخفاض سهم «دبي الإسلامي» 0.56%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.37%، و«جي إف إتش» 0.22%.

وهبط قطاع العقار أكثر من 1% مع نزول سهم «إعمار العقارية» 1%، و«إعمار للتطوير» 0.49%، و«إعمار مولز»، و«الاتحاد العقارية 1.55% لكل منهما، ونزل «أرابتك» أيضاً 1.17%، و«ديار» 2.46%.

وهبط قطاع النقل 1.11% مع هبوط «العربية» 1.64%، و«أرامكس» 0.73%، و«الخليج للملاحة»1.27%.

وفي مقابل ذلك، ارتفع قطاع الاستثمار 0.74% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.53%، في وقت تراجع «دبي المالي» 1.44%، واستقر «شعاع» دون تغيير.

من جهته، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.44% إلى مستوى 5073.85 نقطة، مع نزول سهم البنوك والعقار والاستثمار والسلع.

وتراجع قطاع البنوك 0.67% بفعل تراجع «أبوظبي الأول» 0.66%، و«أبوظبي التجاري» 0.96%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.4%. وانخفض قطاع العقار 1.3% مع انخفاض «الدار» 1.34%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.66%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.23% نتيجة نزول سهم «الواحة كابيتال» 2.88%، في وقت ارتفاع «إشراق» 1.95%.

وفيما استقر سهم «اتصالات»، ارتفع قطاع الطاقة 0.79% بدعم من ارتفاع «دانة غاز» 0.31%، و«طاقة» 3.94%، و«أدنوك للتوزيع» 0.38%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، بقيمة 24.45 مليون درهم، مغلقاً عند 5.37 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 24.3 مليون درهم، ليغلق عند 13.35 درهم، ثم سهم «الخليج للملاحة»، بسيولة قرب 20 مليون درهم، مغلقاً عند 0.78 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدّر سهم «واحة الزاوية» المدرج بالسوق الثانية، التداولات ب19.4 مليون درهم، وقفز بالحد الأعلى بنسبة 14.96% مغلقاً عند 2.69 درهم، تلاه سهم «رأس الخيمة الوطني» بسيولة بقيمة 13 مليون درهم، وهبط بنسبة 2.22% مغلقاً عند 4.4 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات وصلت إلى 8.6 مليون درهم، وأغلق عند 8.22 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي سهم «تكافل الإمارات»، بارتفاعه بنسبة 2.88% مغلقاً عند 1.43 درهم، وفي المقابل، سجل سهم «المصر ف الخليجي التجاري»، التراجع الأكثر ليغلق عند 0.503 درهم.

وجاء «واحة الزاوية» في مقدمة الأسهم المرتفعة أيضاً في سوق أبوظبي، وبالعكس، سجل سهم «الواحة كابيتال» التراجع الأكثر بنسبة 2.88% ليغلق عند 1.01 درهم.

واتجه كل من المستثمرين ال عرب والمواطنين نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 25.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 6.3 مليون درهم محصلة شراء العرب، و19.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 25.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 9.2 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و16.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) في مشترياتهم،أمس، على أسهم شركات «العالمية القابضة»، و«دانة غاز»، و«بنك الشارقة»، و«الخليج للملاحة»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات، «ديار»، و«جي إف إتش»، و«دبي الإسلامي»، و«العربية للطيران».

وسجلت المحافظ الاستثمارية أداء ضعيفاً مع توجه بسيط نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 547 ألف درهم فقط، في مقابل عمليات تسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 1.2 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى صعيد الأفراد، اتجهوا نحو البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 547 ألف درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي، وبصافي استثمار ب 1.2 مليون درهم محصلة شراء.