88 مليون درهم التبادل التجاري بين الفجيرة وباكستان في 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أكد الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن حجم التبادل التجاري بين الفجيرة وباكستان بلغ العام الماضي أكثر من 87.8 مليون درهم، مشيراً إلى 44 شركة باكستانية مسجلة لدى الغرفة تنشط بالفجيرة في مجالات التجارة العامة والنقل ومقاولات البناء وخدمات تموين السفن.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة أمس أحمد أمجد علي القنصل العام لجمهورية باكستان بدبي، يرافقه مصور عباس نائب القنصل العام بحضور طارق الهنائي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، حيث بحث الجانبان العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وإمارة الفجيرة مع باكستان.

وشدد الشيخ سعيد الشرقي على حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول قارة آسيا باعتبارها تحوز بيئة استثمارية واعدة مشيراً إلى أن الانفتاح على أسواق آسيا ينسجم مع حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة. وأشار سلطان جميع الهنداسي، إلى حرص الغرفة على تعزيز علاقات أصحاب الأعمال في الفجيرة مع نظرائهم في باكستان.

وأعرب قنصل عام باكستان لدى الدولة عن شكره للغرفة ولجهودها في خدمة مجتمع الأعمال ولما أبدته من حرص على تعزيز علاقات التعاون مع أصحاب الأعمال في باكستان، مؤكداً أهمية إقامة شراكات اقتصادية وتجارية بما يحقق الطموحات للطرفين. ووجه الدعوة لأصحاب الأعمال في الفجيرة لزيارة باكستان والالتقاء بنظرائهم بها والاطلاع على فرص الاستثمار فيها.