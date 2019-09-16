الرياض وواشنطن تتعهدان بتعويض إمدادات بقيق وخريص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تترقب جميع أسواق المال والسلع والخدمات في العالم تأثيرات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له السبت منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية، بواسطة طائرات مسيّرة، ما تسبب بخفض إنتاج المملكة من الخام إلى النصف، أي ما يقرب من 6% من الإمدادات العالمية، وفيما سارعت السعودية أمس الأحد للعمل على إعادة تشغيل المنشأتين، بعد أن تسببت الانفجارات في اندلاع النيران في معملي بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاور الذي يضم حقلاً نفطيًا شاسعًا، أفاد وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن المملكة ستلجأ لمنشآتها الضخمة لتخزين النفط المخصصة لأوقات الأزمات لتعويض الانخفاض الذي طرأ على الإنتاج.

و قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها على استعداد للسحب من المخزون النفطي الاستراتيجي إذا اقتضى الأمر، كما أن تعطل الإمدادات لفترة طويلة قد يدفع دولاً أخرى للسحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية لزيادة الكميات المتاحة تجارياً على مستوى العالم.

وسوقياً، قال تجار ومحللون إن أسعار النفط ستشهد ارتفاعاً يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل، عندما تستأنف نشاطها اليوم الاثنين وربما تقفز الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، إذا لم تستأنف السعودية سريعاً الإمدادات، وقالت مصادر بالصناعة إن إعادة الإنتاج لمستواه الكامل قد يستغرق أسابيع.

وبحسب محللين، إذا طال أمد تعطل الإمدادات، فقد يدفع ذلك لزيادة الإنتاج والصادرات من الولايات المتحدة، لكنهم قالوا إن استجابة الشركات الأمريكية للتغيرات السعرية، قد تستغرق شهوراً بسبب قيود لوجستية.

من جهتها، حذرت نيجيريا، أمس الأحد من أن الهجمات «قد تمثل تحدياً كبيراً لأسواق النفط» إذا ما استمر تضرر الإنتاج لفترة طويلة، فيما أكدت تايلاند أن الهجمات لن تؤثر في وارداتها النفطية.