«الإمارات العالمية للألمنيوم» تؤكد أهمية الالتزام البيئي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدرت أمس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تقريرها السنوي الثاني للاستدامة. ويستعرض التقرير نهج إدارة الشركة وأداء الاستدامة في عام 2018.

وتطمح الشركة إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في صناعة المعادن والتعدين التي تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية والبيئية.

وأُعدّ تقرير الإمارات العالمية للألمنيوم للاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وهي المعيار العالمي للإفصاح العام عن الأداء الاقتصادي والبيئي والمجتمعي.

كما يفي التقرير بمتطلبات الإفصاح وإعداد التقارير المحددة في معايير أداء «مبادرة رعاية الألمنيوم»، والتي تحدد معايير الأداء البيئي والاجتماعي للاستدامة في صناعة الألمنيوم.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يدخل الألمنيوم في صناعات لا حصر لها مثل تصنيع السيارات الأخف وزناً والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وصناعة العبوات القابلة لإعادة التدوير. ومع ذلك، فإننا ندرك في الإمارات العالمية للألمنيوم أن تصنيع المنتجات التي تساعد على مواجهة التحديات المجتمعية والبيئية لم يعد كافياً؛ فمن المهم أيضاً الالتزام البيئي عند تصنيع هذه المنتجات.